Nederlandse records en olympische limieten, dit is de oogst van vier dagen topzwemmen in Eindhoven

Weer ‘altijd wel wat te doen’ voor tieners in opgeknapt Tienerhuis

HELMOND - Twee jaar lang had ze het moeilijk en zat ze zich thuis te verbijten. Nu corona voorbij is en het Tienerhuis in Brouwhuis flink opgeknapt, geniet de 12-jarige Nikita Buvens weer van het samenkomen met leeftijdsgenootjes.