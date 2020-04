Neergestoken man in flat overlijdt aan verwondingen in Eindhoven

Samen overleven, maar nu even niet. Stamgasten van café Ons Hoekske in Eindhoven vervelen zich te pletter

9:00 EINDHOVEN - Waar de sluiting van de horeca voor veel mensen vooral in het weekend een gemis is, valt voor bezoekers van veel bruine cafés hun hele sociale leven weg. Hoe gaat het bijvoorbeeld met de stamgasten van café Ons Hoekske in Eindhoven?