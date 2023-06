Nerveuze Helmonder (33) maakte thuis maandenlang synthetische drugs in slaapkamer en schuurtje

Jubileum voor Veldhoven­se Plus, met volgende generatie aan het roer: ‘Het is gaaf om dit familiebe­drijf voort te zetten’

VELDHOVEN - Supermarkt Plus Van Reijen bestaat deze week 25 jaar. Voor eigenaar André van Reijen (57) een mooi moment om de zaak geleidelijk over te doen aan de volgende generatie. Zoon Wesley (28) neemt gaandeweg de operationele leiding over van de winkel aan de Dommelshei.