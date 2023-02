Net op vrije voeten scheldt Heerlenaar in Eindhoven politie verrot

Eindhoven Airport krijgt er een parkeerga­ra­ge bij, maar hij is wel derdehands

EINDHOVEN - Op parkeerterrein P3 bij Eindhoven Airport is gestart met de bouw van een parkeergarage voor zo'n 400 auto’s. De garage, die tot drie jaar terug naast het Klokgebouw op Strijp-S stond en nóg eerder bij een ziekenhuis in Nieuwegein, moet in juli klaar zijn.