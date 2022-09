Neways wisselt topman in: Stodel bij Sons elektronicabedrijf opgevolgd door huidig commissaris Büthker

Nu al zorgen om nieuwe bestrating in Eindhoven­se binnenstad: stenen worden vies en asfalt is een racebaan

EINDHOVEN - Hier en daar een vieze veeg of vlek en vastgekoekte stukken kauwgom: de nieuwigheid is er al af bij de pas gelegde bestrating op het Stratumseind in Eindhoven. Ook zijn er zorgen over het nieuwe asfalt, dat uitnodigt om hard te rijden.

11:00