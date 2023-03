Nicole Schaap is artiest van de maand bij galerie De Kunstkeuken

De expositie vindt plaats in het kader van het project ‘Artiest van de Maand’. Nicole Schaap exposeert in Valkenswaardse galerie haar schilderwerken. Met als kenmerken vooral abstracte landschappen in combinatie met een architectonisch lijnenspel en fijnzinnige kleuren. Galerie De Kunstkeuken op Markt 23 is open van woensdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur en elke laatste zondag van de maand van 12.00 tot 17.00 uur. Zie dekunstkeuken.com.