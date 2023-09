Niëlle Vroegh uit Veldhoven wint brons op WK Taekwondo

Gezichten die opdoemen en verdwijnen: Frank van den Broeck in Museum Beelden aan Zee

SCHEVENINGEN - Gezichten doemen op in klei en op papier, en verdwijnen weer in het niets. In ‘Vuur en Fictie’ in Museum Beelden aan Zee laat rastekenaar Frank van den Broeck zich van een andere kant zien: die van beeldhouwer.