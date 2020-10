‘Niemand is zo stom om levensgevaarlijke drug zomaar in een schuurtje te verstoppen’

Funde­ringsla­bel verplicht, maar de problemen spelen nauwelijks in regio Eindhoven-Hel­mond

9:40 EINDHOVEN - Huizen moeten vanaf juli volgend jaar een funderingslabel hebben. Dat geeft aan of er risico is op verzakking. Ook al speelt de problematiek in de regio Eindhoven-Helmond nauwelijks, de huiseigenaar die wil verkopen zal toch in de buidel moeten tasten.