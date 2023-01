Nieuw sportveld in Eindhoven gaat warmte opwekken voor ruim honderd woningen

Het korfbalveld van CKV Rust Roest, dat dit jaar wordt vervangen, maakt plaats voor een multifunctioneel kunstgrasveld, waaronder warmtecollectoren komen te liggen.

Landelijke primeur

Volgens de gemeente Eindhoven heeft de stad hiermee een landelijke primeur: nog nergens anders in Nederland liggen dit soort ‘warmtevelden’, althans niet in combinatie met een ondergrondse opslag. Met de warmte die op het veld wordt gewonnen, kunnen volgens de gemeente naar schatting honderd tot honderdvijftig woningen verwarmd worden.

Onder de toplaag van het kunstgrasveld - dat voor meerdere sporten in te zetten is waardoor volgens de gemeente ook de bezettingsgraad stijgt - komt een veld van warmtecollectoren. Dat bestaat uit buizen in speciale tegels waardoor een koude vloeistof stroomt. Die vloeistof wordt door inwerking van de zon op het kunstgrasveld verwarmd.

Nieuwbouwwoningen in ’t Ven

De opgewarmde vloeistof wordt vervolgens opgeslagen in de bodem. Het mes snijdt aan twee kanten: door de warmte te onttrekken aan het sportveld, wordt dit koeler en daardoor prettiger bespeelbaar in de zomer. De temperatuur op een kunstgrasveld kan in de zomerse zon oplopen tot zo'n 60 graden.

Het is de bedoeling dat het collectorenveld eind dit jaar wordt aangesloten op de bestaande gemeentelijke warmte-koudeopslag (WKO). Hierop zijn het Christiaan Huygens College, Sporthal Strijp en de bijbehorende handbalkantine al aangesloten. De warmte van het sportveld wordt mogelijk ingezet voor nieuwbouwwoningen die in ’t Ven gaan verrijzen. In het voorjaar start hier de sloop van honderddertig huizen. De wijk ’t Ven is sinds 2018 onderdeel van het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken.

Niet zonder risico

Het project is niet geheel zonder financieel risico, blijkt uit een informatiebrief aan de gemeenteraad. Zo moet de techniek zich nog bewijzen en bestaat het risico op lekkende ondergrondse buizen. Of het duurzame project dus rendabel is, moet de tijd leren. Tegenover de investering van 480.000 euro staan de toekomstige inkomsten uit de levering van warmte aan de bewoners in ’t Ven.

De gemeente is hoopvol gestemd over het project. En als het aan haar ligt, blijft het niet bij dit ene sportveld. De stad telt 18 kunstgrasvoetbalvelden, 2 korfbalvelden, 12 hockeyvelden en 83 tennisbanen die in principe geschikt zijn voor het winnen van warmte.

‘Duurzaam en betaalbaar’

‘Het is mooi dat we de vervanging van het korfbalveld kunnen combineren met een project als dit. Dit is een goede eerste stap om de sportparken te verduurzamen’, zegt sportwethouder Maes van Lanschot. ‘Daarmee houden we de sport duurzaam en betaalbaar.’

Volledig scherm Sportpark Strijp, met in het midden het te vervangen korfbalveld van Rust Roest. © Google Maps