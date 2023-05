Nieuwbouw Sint-Joriscollege en Helder in Eindhoven veel duurder, onderzoek naar besparingen

Tasjesro­ver duwde slachtof­fer (73) omver en lachte haar uit: ‘Dat was het ergste, ik ben vernederd’

Ze lag op de grond en de weglopende tasjesdief die haar net omver had geduwd, lachte haar uit. Dat was nog erger dan de open wond op haar elleboog die ze aan de val had overgehouden. ,,Ik ben bestolen, verwond en vernederd.”