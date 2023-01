Nieuwe brandbrief Brabantse gemeenten over spoorvervoer gevaarlijk stoffen, ‘Rijk moet verantwoordelijkheid nemen’

TILBURG - Het Rijk moet zijn verantwoordelijkheid nemen om de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor te beperken. Dat schrijven de burgemeesters van de vijf grote Brabantse steden in een nieuwe brandbrief aan staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur.

De gemeenten vinden het onacceptabel dat de verantwoordelijkheid om ongelukken op het spoor te beperken nu alleen bij hen ligt, terwijl er vanuit het Rijk niets wordt gedaan om risico's in te dammen. Bovendien staat de toename van treinen met gevaarlijke stoffen op gespannen voet met de woningbouwopgave, zo stellen de burgemeesters van Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Breda en Helmond in de brief, die ook is ondertekend door de Brabantse commissaris van de koning Ida Adema en de burgemeester van Dordrecht.

Zorgen toegenomen

Eind vorig jaar stuurden zowel de burgemeesters van Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Breda als de provincie Brabant ook al een gepeperde brief naar Den Haag, waarin zorgen werden geuit over de vele treinen met gevaarlijke stoffen die dwars door steden rijden. Tijdens een commissiedebat van de Tweede Kamer op 15 december werden vragen gesteld over het spoorvervoer, maar volgens de burgemeesters zijn de zorgen daarna alleen maar toegenomen.

Staatsecretaris Heijnen stelde tijdens het debat namelijk dat het vervoer van gevaarlijke stoffen per trein veilig is, ongeacht het aantal treinen. Maar de gemeenten en de provincie stellen dat de kans op een ongeval met een trein met gevaarlijke stoffen toeneemt naarmate het aantal van deze treinen groeit. Bovendien bepaalt de locatie van een ongeval op het spoor in grote mate het effect van een ongeval, zo stellen ze. De briefschrijvers vinden het dan ook onbegrijpelijk dat het Rijk risicoplafonds voor treinen door dichtbevolkte gebieden feitelijk heeft losgelaten.

Duizenden extra woningen langs het spoor

De komende jaren worden er in Brabant duizenden woningen bijgebouwd. Veel van die woningen komen te staan in de omgeving van treinstations, zodat het openbaar vervoer beter benut en ontwikkeld kan worden. ‘Dat het Rijk geen noodzaak ziet verantwoordelijkheid te nemen steekt omdat gemeenten wettelijk verplicht blijven om bij nieuwbouwplannen langs het spoor rekening te houden met risico’s van het spoortransport’, zo staat te lezen in de brief.

De burgemeesters en commissaris Adema vragen dan ook om een gezamenlijke verantwoordelijkheid . Ze vragen Heijnen om duidelijkheid over wie welke rol op zich neemt. Net zoals in de eerdere brandbrieven pleiten ze ervoor om het vervoer van gevaarlijke stoffen door minder dichtbevolkte gebieden te laten gaan en voor het gebruik van buisleidingen om stoffen te verplaatsen.

Volledig scherm In 2015 botste een passagierstrein in Tilburg op een stilstaande goederentrein. © Joris Buijs / Beeld Werkt