Nieuwe club voor voormalig PSV-rechtsback Santiago Arias

Arias tekent daar een nieuw contract, tot en met december van dit jaar. Er is ook een optiejaar afgesproken, tot eind 2024.

Blessure

Arias was tussen 2013 en 2018 verdediger bij PSV en werd drie keer landskampioen met de Eindhovense club. Daarna vertrok hij naar Atlético Madrid, waar hij mede door een zware blessure niet meer zijn beste niveau kon halen. Hij werd daarna nog wel aangeboden bij PSV, maar het verlangde salaris was een struikelblok. Of Arias nog het niveau van voorheen kan halen, zal ook moeten blijken.