Nieuwe DAF-topman: 'Batterijtruck voor stadstransport kan duizend kilometer per dag afleggen’

Eindho­venaar probeert 600 kilo cocaïne uit Colombia naar Nederland te smokkelen

EINDHOVEN - Een Eindhovenaar is vorige week aangehouden in een onderzoek naar drugssmokkel. Dat meldt de politie vrijdag. Hij probeerde volgens de politie 600 kilo cocaïne uit Colombia via de haven van Antwerpen naar Nederland te smokkelen. De man zit vast en wordt verhoord.

11 november