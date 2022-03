Nieuwe Eindhovense woontoren Bakermat maakt de tongen los, is het kunst of kitsch?

De Bakermat – zoals de nieuwe entree van de stad heet – kwam eind 2015 als winnaar uit de bus bij een prijsvraag van ontwikkelaar SDK Vastgoed. Het idee is van industrieel ontwerper Maarten Baas, in samenwerking met Van Aken Architecten. Nu de toren met 235 woningen bijna klaar is, maakt die de tongen los.