Nieuwe klap voor Philips, beleggers claimen miljarden: 'Jarenlang informatie verzwegen’

'Signalen over onveilige psychiater­op­lei­ding kregen onvoldoen­de aandacht’, GGzE zet hoofdoplei­der op zijspoor

EINDHOVEN - Eerdere signalen over een ‘onveilig klimaat’ op de opleiding tot psychiater bij de GGZ in Eindhoven hebben onvoldoende aandacht gekregen. Er worden daarom nu alsnog versneld maatregelen getroffen. Zo draagt de omstreden hoofdopleider Machteld Marcellis haar taken voorlopig over.

9 september