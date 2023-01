Nieuwe prinsen benoemd in Griendtsveen, Elsendorp, Bakel, Helmond en Ommel

In Herinnering Helma Jacobs (1963-2018) had een rijk sociaal leven, maar miste toch een gezin met kinderen

EINDHOVEN - Helma Jacobs was veel te jong om al afscheid te nemen van haar actieve leven. Ze was pas 55 jaar. Toen ze de diagnose ‘alvleesklierkanker’ hoorde en wist dat ze dit niet ging overleven, zette ze de knop om. Ze ging dingen regelen en zette haar vele vrienden en familie daarbij in. Hoewel alleenstaand, was ze de laatste fase nooit alleen.

