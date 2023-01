Nieuwe regels voor buitengebied Best gaan nog niet in: provincie hekelt onderdelen van bestemmingsplan

Het betekent wel dat het bestemmingsplan voorlopig niet in werking treedt. Dat gebeurt pas op z’n vroegst wanneer er een uitspraak van de rechter ligt in de zogeheten voorlopige voorziening. Later wordt er dan eventueel nog specifiek uitspraak gedaan over de twee twistpunten, in een bodemprocedure. ,,Maar totdat de eerste uitspraak er is, blijft het hele bestemmingsplan geschorst”, aldus de woordvoerder.