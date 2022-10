Nieuwe uitstraling voor bedrijventerrein De Hurk, als alle ‘bewoners’ meebetalen

Rookvrije zone om Stadhuis en Inwoners­plein in Eindhoven

EINDHOVEN - Een zone rondom het Stadhuis en Inwonersplein in Eindhoven is sinds deze week ingericht als rookvrij gebied. De rookvrije zone is gemarkeerd met tegels. Ook het rookhokje op het bordes van het Stadhuis is weggehaald.

6 oktober