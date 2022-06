Nieuwe vorm ‘interactief’ theater in Eindhoven: onderdompeling op verlaten industrieterrein

EINDHOVEN - Zelf een personage zijn in een voorstelling? Zonder dat er iets van je gevraagd wordt? Het kan tijdens ‘It Went Dark’, een ‘immersieve’ theaterbeleving op industrieterrein De Hurk in Eindhoven. Vanaf vrijdag 1 juli hier elf dagen te ervaren.

Immersief theater? Ook wij moesten het even opzoeken. Van Dale verwijst naar het Engelse woord ‘immersion’, dat staat voor ‘onderdompeling’. Immersief theater blijkt een beleving op het grensvlak van theater, geluid, video en game. Als bezoeker word je ondergedompeld in die beleving, waarin je zelf een personage bent.

Uit het rode pluche

Een nieuw begrip in de Nederlandse theaterwereld, maar de laatste tijd steeds vaker toegepast. Een ‘actief alternatief op locatie’ voor het passief naar theater kijken vanuit het rode pluche, zegt Anouk van Geffen. ,,Daar is behoefte aan.”

Van Geffen is zakelijk leider van Studio Puck van Dijk, dat vanaf 1 juli de immersieve theaterbeleving It Went Dark presenteert op industrieterrein De Hurk in Eindhoven. Men belooft een audiovisueel spektakel met interactieve videoprojecties, live-performance en een gepersonaliseerde geluidservaring.

Verlaten loods

In It Went Dark krijg je een koptelefoon op je hoofd en maak je allereerst een wandeling. De leidraad is een voor de voorstelling geschreven verhaal van schrijfster Lisa Weeda (bekend van bestseller Aleksandra) en regisseur Puck van Dijk. Hierin spreekt je vader (acteur Bartho Braat, bekend uit o.a. GTST) je toe en leidt je naar je enige zus in een verlaten loods (de Hurkse Bogen), waar je samen met de andere deelnemers de ontknoping van het verhaal meemaakt.

,,Mensen verwarren het soms met interactief theater”, weet Van Geffen inmiddels. ,,Er kan interactie plaatsvinden, maar dat hoeft niet, als je dat niet wil. Je kunt ook gewoon kijken en luisteren. Je beleeft de voorstelling zoals jij dat wil.”

Volledig scherm Beeld uit ‘It Went Dark’ van Puck van Dijk © Hessel Stuut

Dat It Went Dark op een verlaten industrieterrein speelt, heeft te maken met het dystopische setting van het verhaal. ,,Het gaat over hoe de toekomst eruit kan gaan zien, met city hubs tegen de hitte en verlaten steden. We hoen de bezoeker de ervaring te geven zich in deze verlaten stad te bevinden.”

Eén echte actrice

De beleving duurt maximaal anderhalf uur en is vanaf 1 juli 28 keer te beleven op De Hurk. Dat lijkt veel, maar per voorstelling kunnen er slechts 20 mensen deelnemen.

Zijn er dan helemaal geen échte acteurs? Toch wel. ,,Op de locatie ontmoet je één echte actrice. Meer kan ik niet verklappen.”

‘It Went Dark’, 1 tot en met 17 juli. Adviesleeftijd: vanaf 15 jaar. Het is ook mogelijk met een rolstoel de voorstelling te bezoeken. Meer info hier.