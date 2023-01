Nieuwe VVD-raadsleden in Veldhoven van start gegaan

Huygens Lyceum gaat opnieuw loten voor de brugklas: ‘Ontzettend vervelend, maar we kunnen niet anders’

EINDHOVEN - Het Christiaan Huygens Lyceum in Eindhoven gaat opnieuw een loting houden voor leerlingen die zich willen inschrijven voor de brugklas. De school verwacht meer belangstelling voor het eerste jaar dan er plek is. ,,We vinden het ontzettend vervelend, maar het kan niet anders”, zegt rector Loes Corbeij.

