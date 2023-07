Nieuwe woonwagens voor Eindhovense kampjes te duur, gemeente legt geld bij

De theedoeken van Mariette Wolbert hangen zelfs bij de koning in de keuken

GELDROP - Hoe een alledaags product als een theedoek onderhevig is aan cultuur en tijd is te zien tijdens de zomerexpositie van het Geldropse Weverijmuseum. De ‘koningin van het keukentextiel’ Mariette Wolbert is gastconservator.