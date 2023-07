Noëlla (3) ‘wast’ zichzelf en moeders auto met waterafstotende verf: ‘Elke keer prijs met die meid’

Uitblinker Renee (15) wil per se de zorg in: ‘Oma verzorgen vond ik ook heel leuk’

HELMOND - Een oma mist een been, de andere had een spierziekte, net als een oom en tante. Renee Verhoeven merkte al jong hoe waardevol werken in de zorg is. De 15-jarige Helmondse scholier slaagde cum laude op het Vakcollege en gaat nu verpleegkunde studeren.