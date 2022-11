Nog geen geld voor fly-over of andere vrije spoorkruising in Tongelre, onderzoek gaat wel door

Philips vloert concurrent om flessenwar­mer: Alecto moet van de rechter verkoop direct staken

EINDHOVEN - Philips is als winnaar uit de bus gekomen in een strijd om opwarmers van babyflessen. De rechtbank in Arnhem heeft besloten dat concurrent Alecto een flessenwarmer heeft die te veel lijkt op die van Philips. Die moet nu uit de handel worden genomen.

