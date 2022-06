Nog geen uitspraak over schuren en garage woonwagencentrum Welschapsedijk

Nadat de rechtbank de gemeente in het gelijk had gesteld en had besloten dat de bouwsels moeten worden afgebroken, waren de bewoners in hoger beroep gegaan. Om een beter inzicht in de zaak te krijgen, wilde raadsheer Van Oorschot tijdens een hoorzitting van het Gerechtshof van beide partijen horen wat ze wilden bereiken.

Willie van Veen, die ook namens zijn moeder en een andere bewoner sprak, was duidelijk: de schuren en garage staan er al tientallen jaren en destijds had ambtenaar Frans van Rooij hen verzekerd dat alles in orde was. Namens de gemeente Eindhoven hield advocaat Joske Hagelaars vast aan uitvoering van het vonnis van de rechtbank. Slopen dus, want er was gebouwd op niet-verpachte grond van de gemeente. Het was al bekend dat de gemeente zoekt naar mogelijkheden om het aantal standplaatsen in de stad uit te breiden, gezien de lange wachtlijst van mensen die in een woonwagen willen wonen. De vrijkomende grond zou daarbij goed van pas komen.

Van Oorschot vond het jammer dat de voormalig ambtenaar niet naar de zitting was gekomen. ,,Dat wil hij niet”, wist advocaat Peter van de Laar, die de bewoners bijstaat. Daarbij verwees hij naar een drie maanden oud interview in deze krant, waarin Van Rooij vertelt dat hij jarenlang alles mocht regelen. Van burgemeester Rein Welschen kreeg hij de titel Mister Woonwagenzaken. ,,De gemeente gaf hem het volste vertrouwen, als hij maar onrust op de kampjes kon voorkomen”, wist Van de Laar. ,,Maar hij wil niet naar de rechtbank komen, zegt hij in dat interview, wil er niets meer mee te maken hebben. Het enige wat ik kan doen is hem oproepen als getuige.”

Niets gevonden in gemeentearchief

Hagelaars stelde dat er uitgebreid is gezocht in het gemeentearchief, maar dat niets van wat Van Rooij heeft vastgelegd, is teruggevonden. ,,Dat vind ik niet aannemelijk”, antwoordde Van de Laar. ,,Hij liet luchtfoto’s maken om te controleren op illegale bebouwing. Die moeten toch bewaard zijn?” Waarop zijn tegenstrever liet weten dat een deel van ‘het persoonlijke archief’ van de ambtenaar in beheer is gegeven van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe), maar dat dat niet toegankelijk is.

De raadsheer schorste de zitting en vroeg de partijen en hun advocaten nog één poging te doen er samen uit te komen. Na enkele minuten was duidelijk dat de bewoners bemiddeling niet op voorhand zouden afwijzen. Maar de gemeente bleef vasthouden aan haar standpunt: het kantoor, de schuren, garage en schuttingen moeten worden afgebroken.

Uiteindelijk vroeg Van Oorschot aan beide partijen hun standpunten binnen zes weken nog eens uitvoerig op papier te zetten. Daarna doet ze uitspraak.