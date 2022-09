‘Nog nooit zo'n futuristische sporthal gezien!’

EINDHOVEN - Hoe ziet sporten op school er in de toekomst uit? De nieuwe sporthal van Stedelijk College Eindhoven, locatie Henegouwenlaan, biedt een uniek nieuwe sportervaring. Het doel is dat leerlingen met plezier bewegen en dat ook in de toekomst blijven doen. Woensdagmiddag was de officiële opening.

Deze week, aan het begin van het nieuwe schooljaar, staat sporten centraal op Stedelijk College Eindhoven, locatie Henegouwenlaan. Alle leerlingen gaan een aantal uren doorbrengen in de spiksplinternieuwe sporthal.

Leerlingen Nayana Dollart (16), Kirill Kharin (13), Sterre Meuwese (14) zijn super enthousiast over de hal. ,,Ik heb nog nooit zo’n futuristische gymzaal gezien. Met trapezes, een klimmuur en de ‘Ninja’ muur”, zegt Kirill. De klimmuur heeft hij al geprobeerd en bevalt hem het beste. De Ninja-muur is een multiwand gericht op kracht.

Vloer met ledverlichting

Nayana valt de nieuwe vloer met ledverlichting op. ,,De hal is heel modern vergeleken met de oude gymzaal.” Sterre vertelt hoe licht de hal is. ,,Er is niet alleen verlichting, maar ook grote ramen en een glazen wand. Het was heel vet toen ik aan het klimmen was dat ik door de ramen naar buiten kon kijken.”

De reeds in gebruik genomen nieuwe school en sporthal zijn onderdeel van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de Gemeente Eindhoven waarin middelbare scholen aangepakt worden. De sporthal is woensdagmiddag officieel geopend met een clinic rolstoelbasketbal en wedstrijden. Wethouder onderwijs, Stijn Steenbakkers speelt mee. ,,Ik mag wel zeggen dat dit de allermooiste sporthal van Eindhoven is", zegt hij. ,,Duurzaam en bij de tijd. Belangrijk, want bewegen is erg belangrijker.”

Met een nieuwe sportvisie wil de school leerlingen met plezier laten bewegen en stimuleren om actief te blijven. Het was wachten op de nieuwe sporthal die past bij die visie.

Dynamische lijnen

Het is een unieke sporthal, groot, met de mogelijkheid om er vier gymzalen van te maken. Er is een vloer met ledverlichting met vaste patronen, maar ook met dynamische lijnen voor eigen toepassingen. ,,We geven in de zaal drie, vier vakken tegelijk. Leerlingen kunnen kiezen welke sport bij hun past. We hebben kaders en geven instructies, maar een leerling kan vervolgens zelf invullen wat hij wil en een doel stellen”, zegt Nancy Jansen, docent Lichamelijke Opvoeding (LO)

Ook nieuw is het normloos bewegen. Leerlingen krijgen geen cijfers meer, maar worden uitgedaagd op hun eigen niveau. Nayana vindt deze manier van bewegen wel fijn. ,,Er zijn altijd mensen die beter zijn. Ik voel nu minder druk om net zo goed te zijn. Ik ben zelf verantwoordelijk voor welke dingen ik doe.”

De glazen achterwand zorgt dat buiten met binnen integreert. Jansen: ,,De wand staat vaak open. We zijn nooit meer weersafhankelijk. Is het in maart mooi weer, dan kunnen we zo naar buiten naar het beweegpark.” Het beweegpark, met onder meer het yoga veld, de bootcampbrug, beachvolleybal of de aorta hardloop- of skeelerbaan, is de laatste fase. Naar verwachting is heel het sportlandschap eind 2023 klaar.