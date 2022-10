Nog onderzoek nodig naar snelle komst treinverbinding tussen Eindhoven en Aken

Plan: Eindhoven krijgt directe treinver­bin­ding met Aken

EINDHOVEN - In december 2023 moet er een directe treinverbinding tussen Eindhoven, Heerlen en Aken (Duitsland) komen. Dat heeft het Limburgse provinciebestuur vrijdag bekendgemaakt. Via Eindhoven is heel Brabant daardoor sneller verbonden met Duitsland. Niet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maar Limburg zelf neemt het initiatief zodat de verbinding er veel sneller kan komen.

12:07