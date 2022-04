Noud Bex bracht rust en overzicht in 35 jaar crisis maar neemt nu gas terug; ‘Als je snel, eerlijk en empathisch bent, is het resultaat begrip’

Bex moet stalen zenuwen hebben en in ieder geval brede schouders waar vele bestuurders in crisistijd op steunen, leunen en soms uithuilen. Zeker twee keer per week rinkelt zijn telefoon als er zogezegd ‘stront aan de knikker is’. ,,Dat is wel eens lastig als je in de auto op weg naar de Efteling bent met je vrouw en zonen en moet omdraaien. Dat is niet altijd leuk nee, maar thuis was en is er begrip voor.”