Nu al zorgen om nieuwe bestrating in Eindhovense binnenstad: stenen worden vies en asfalt is een racebaan

Eindhoven­se wapenhande­laar (19) hoeft niet achter tralies

DEN BOSCH/EINDHOVEN/ROOSENDAAL - Twee mannen die ervan verdacht werden in wapens te handelen zijn door de rechtbank in Den Bosch schuldig bevonden. Toch hoeven ze beiden niet de cel in: ze kregen een voorwaardelijke celstraf in combinatie met een taakstraf.

5 september