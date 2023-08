Nuenen Proms en Nuenen Live in één weekend

Bij de start hadden Tri en Frans nog maar 400 euro over, nu runnen ze een toptent: ‘Vanaf dag één zat Loro Blonyo ramvol’

HELMOND - Waar veel restaurants zuchten onder de schulden, klinkt bij Loro Blonyo in Helmond een heel ander geluid. Het Indonesisch restaurant, dat deze week vijf jaar bestaat, is juist beter uit de coronacrisis gekomen. ,,We lopen nu zelfs tegen onze grenzen aan.”