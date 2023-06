Nuenen trekt 48 miljoen uit voor klussen die nu eindelijk eens geklaard moeten worden, maar dan is het geld voorlopig op

Zorgen voor je moeder in het verpleeg­huis: ‘Ik heb nog steeds een fijne tijd met mijn kleine moeke’

MIERLO - Verpleeghuizen doen steeds vaker een beroep op familieleden van bewoners. Er is meer aandacht en zorg nodig. Voor de Geldropse Gertie van Hout (58) is zo’n oproep niet nodig. Zij ontfermt zich toch wel over haar moeder Nellie Dielemans (93) in Hof van Bethanië in Mierlo.