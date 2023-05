Nuenenaar vangt bot bij de rechter met protest tegen restaurant, maar andere tegenstanders komen nog aan de beurt

indebuurt.nl Viral op TikTok: de Wes Anderson-trend en zo ziet dat er in Helmond uit

Wie gebruiktmaakt van TikTok ziet de ene na de andere trend voorbijkomen. Van dansjes tot foodhacks. Momenteel gaat de zogeheten Wes Anderson-trend viraal. We laten je zien hoe dat eruit ziet in Helmond én leggen je uit wat het is.