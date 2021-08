NXP leende miljarden voor groene chips; waar gaat dat geld naartoe?

Pak met gestampte muisjes voor AH-klan­ten Cassandrap­lein nu muizen­plaag achter de rug is: ‘We denken liever aan deze muisjes’

7 augustus EINDHOVEN - Leuk is het niet als je supermarkt een muizenplaag moet trotseren, maar achteraf kunnen ze er bij Albert Heijn wel om glimlachen. Klanten van het filiaal aan het Cassandraplein in Eindhoven kregen zaterdag een pak muisjes uitgereikt. Dat was bedoeld als kleine geste voor het ongerief omdat de lokale firma in de Woenselse wijk Oude Gracht had moeten sluiten vanwege de toeloop van muizen.