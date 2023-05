Objecten van Hetty en gedichten van Wilko bij De Pimpernel, beoordeel zelf of ze matchen of niet

Jongen (17) opgepakt voor vernieling en geweldple­ging bij COC in Eindhoven

VELDHOVEN/EINDHOVEN - Een 17-jarige Veldhovenaar is dinsdagochtend in zijn huis opgepakt vanwege een incident bij het pand van het COC in Eindhoven. Bij het gebouw van de belangenorganisatie voor de lhbti-gemeenschap werd in april een regenboogvlag van de muur getrokken, vernield en meegenomen.