Oekraïense en Russische musici samen op podium in Eindhoven: ‘Tegenwicht voor allesvernietigende oorlog’

Ze hadden niet kunnen bedenken dat het programma waarmee ze momenteel diverse concertzalen aandoen zo’n akelige ondertoon zou krijgen. Nee, tussen hun is niets aan de hand, ze zijn vrienden en dat blijven ze, geen oorlog kan daar verandering in brengen, maar de oorlog die Rusland (lees: één Rus) begon tegen Oekraïne hangt bij de familie Zemtsov en Fedorov als een donkere wolk boven de hoofden.

Altviolisten Dana en haar vader Mikhail Zemtsov, wiens moeder ook altvioliste was, hebben Russische roots, maar wonen en werken al jaren in Nederland.

Het was al de bedoeling dat Anna's vader naar Nederland zou komen, maar de oorlog heeft dat proces versneld

Pianiste Anna Fedorova woont en werkt inmiddels vijf jaar hier, haar eveneens pianospelende vader gaf decennialang les aan het conservatorium van Kiev. ,,Het was al wel de bedoeling dat Anna’s vader naar Nederland zou komen, maar de oorlog heeft dat proces versneld”, aldus Dana (1992).

Violiste en pianiste kregen les van hun vader. Beiden maken ze, apart en samen, een carrière waar je een puntje aan kunt zuigen. Een van de resultaten van die samenwerking is de cd ‘Silhouette’, waarop Dana en Anna werken van onder anderen Debussy, Milhaud en Enescu spelen.

En een weetje over Anna (1992): haar live-uitvoering van het ‘Tweede pianoconcert’ van Rachmaninov vanuit het Concertgebouw in Amsterdam is met dertig miljoen views is één van de meest bekeken klassieke concerten op YouTube.

Mijn grootvader kende duizenden gedichten van grote Russische dichters uit zijn hoofd

Zondagmiddag staat dit qua samenstelling bijzondere viertal op het podium van het Muziekgebouw met de voorstelling ‘Vaders en dochters’. Op het programma muziek van de (groot)vaders, maar ook van Russische en Oekraïense landgenoten.

Net als de meeste Nederlanders heeft Dana geen woorden om de ellende in Oekraïne te beschrijven. ,,Het enige dat wij kunnen doen is onze huizen en hulp aanbieden en benefietconcerten organiseren. Met die concerten halen we niet alleen geld op, maar hopen we ook emotioneel en moreel tegenwicht te kunnen bieden aan de allesvernietigende geest die uit de fles is gekomen. We gaan het mooiste van onszelf geven.”

In Rusland ligt de nadruk meer op de geest en op mystiek, in Nederland meer op het dagelijks leven

Gecompliceerd land

Rusland is een gecompliceerd land, maar cultuur staat hoog in het vaandel, vertelt Dana. ,,Cultuur wordt daar anders beleefd dan in Nederland. Ik ben in de programma’s van de politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen niet één keer het woord cultuur tegengekomen. Jawel, één keer, maar dat ging over het afbetalen van ‘cultuurpaleis’ Amare in Den Haag! In Russische levens speelt cultuur, en dan heb ik het vooral over literatuur, poëzie en muziek van jongs af aan een grote rol. Ik herinner me mijn grootvader, die zomaar aan tafel gedichten voordroeg. Hij kende duizenden gedichten van grote Russische dichters uit zijn hoofd. Ik denk dat Russen cultuurgevoeliger zijn omdat ze het al eeuwen zwaar hebben. Ze leven al zo lang met onderdrukking, machtsmisbruik en geweld.”

Ontsnappen aan de werkelijkheid

Cultuur is de Russische manier om te ontsnappen aan een harde dagelijkse werkelijkheid. ,,Ik ben vanaf mijn tiende in Nederland en hier naar de middelbare school geweest. Ik moest Couperus (1863-1923, red) lezen, wat ik heerlijk vond. Maar de leraar Nederlands verontschuldigde zich dat we deze ouderwetse en trage kost tot ons moesten nemen. Dat zou in Rusland ondenkbaar zijn geweest. Daar koesteren we Poesjkin (1799-1837, red.) nog steeds. In Rusland ligt de nadruk meer op de geest en op mystiek, in Nederland meer op het dagelijks leven.”

Ja, antwoordt Dana, op de vraag of het bijzonder is om met haar vader te spelen. ,,Voor mij is dit niet nieuw omdat we ook het Zemtsov Kwartet hebben, waarin mijn vader, mijn moeder, mijn oom en ikzelf spelen. Het feit dat we allemaal voor de altviool kozen en muzikaal zo op één lijn zitten is het bijzondere. De muziek en de altviool zitten duidelijk in ons dna.”

Dana en Mikhail Zemtsov (altviool), Anna en Borys Fedorov (piano), Muziekgebouw Eindhoven, zondag 27 maart 12u.