Oekraïense kunst brengt de oorlog plotseling heel dichtbij, ook in Eindhovense wijk Blaarthem

Bij Kasteel­boer­de­rij Waalre komt Lakenvel­der­vlees uit de automatiek

We kennen allemaal wel de snackmuur, waaruit je lekkere kaassoufflés of kroketten kunt trekken. Maar tegenwoordig zijn er ook agrarische automatieken, waar je achter het luikje uien en aardappelen treft. Hans en Miriam Jansen van Kasteelboerderij Waalre staan op zaterdagmiddag niet meer in hun winkeltje aan huis: je kunt nog steeds bij hen bestellen, maar je mag nu ook jezelf bedienen en een keuze maken uit het vlees, de verse aardbeien en de ijsjes uit hun koel- en vriesautomaat.