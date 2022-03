Oekraïense vluchtelingen in Eindhovens zorgcentrum Ekelhof, ook opvang op drie andere plekken

Oekraïense kinderen voor het eerst naar school in Eindhoven: ‘Ik zag een lach op het gezicht’

EINDHOVEN - De opvang van Oekraïense vrouwen en kinderen begint op verschillende plekken in Zuidoost-Brabant vorm te krijgen. Negentien kinderen zaten maandag al in de schoolbanken van basisschool ‘t Palet. In het Microlab in Eindhoven kregen vrijdag al de eerste mensen onderdak.

14 maart