Oekraïense vluchtelingen soms snel weer weg bij gastgezin

Litouwer (43) vlucht in gestolen auto voor politie in Eindhoven, agent kan ternauwer­nood aan de kant springen

EINDHOVEN - Een 43-jarige man uit Litouwen is vrijdagavond na een roekeloze achtervolging in Eindhoven op de Leenderweg door een politiehond gegrepen en vervolgens door agenten aangehouden. De man reed in een gestolen wagen met Belgische kenteken. Een agent die hij tijdens zijn vlucht bijna aanreed, heeft aangifte gedaan voor poging tot zware mishandeling.

26 maart