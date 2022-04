Olga komt uit Rusland en was daarom niet welkom bij Hotel Park Plaza in Eindhoven: ‘Een vreselijk misverstand’

,,Ik wist niet wat me overkwam”, vertelt Cherepennikova een paar dagen later. ,,Ik was verbijsterd over wat er gebeurde en wist niet goed wat te zeggen. Dus toen ben ik maar gegaan. Ik heb nog gebeld met het landelijke hoofdkantoor maar daar was niemand om me te woord te staan. Uiteindelijk heb ik een ander hotel gevonden. Daar was mijn Russische afkomst gelukkig geen enkel probleem.”