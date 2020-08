OM noemt porno-chantage van meisjes (13) op internet ‘verkrachtingen op afstand’

Kreek Daey Ouwens schrijft indringend boek over haar jeugd: ‘Zo ging dat in die tijd’

23 augustus EINDHOVEN - Hoe is het om in de jaren 50 in een dorpje op te groeien met een verstandelijk beperkte broer? ‘Guillaume’ is een aangrijpend autobiografisch verhaal van dichteres Kreek Daey Ouwens (78) uit Eindhoven. Is het poëzie of proza? ,,Voor mij doet dat er niet toe, het is mijn verhaal.”