OM wil drugsbaron Peer S. vijftien jaar achter de tralies hebben

Brand bij afvalver­wer­ker Renewi in Eindhoven, Marechaus­see monitort rook bij A2

EINDHOVEN - Bij afvalverwerker Renewi aan de Achtseweg Noord in Eindhoven is vannacht rond 02.30 uur brand uitgebroken. Een berg vuilnis in de hal van de loods vatte vlam. Hier kwam veel rook bij vrij, wat in de gaten werd gehouden door de Koninklijke Marechaussee.