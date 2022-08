Ombudscommissie bezorgd over rol Beschermtafel: ‘Ouders kunnen buitenspel worden gezet’

‘Wij hebben grote zorgen’, zo schrijft de Ombudscommissie aan de gemeente Eindhoven. Burgers met klachten over Eindhovense ambtenaren kunnen, als ze ontevreden zijn over de afhandeling door de gemeente zelf, terecht bij de onafhankelijke Ombudscommissie. Die kan de gemeente ook adviseren haar werkwijze te veranderen.

Eind maart verklaarde de Ombudscommissie een klacht van een vader over de voorzitter van de Beschermtafel gegrond. ‘Er is geen hoor-wederhoor gepleegd’, concludeerde zij. Eerder deze week werd bekend dat een medewerkster van Veilig Thuis deze vader ook in het voortraject benadeelde. Zij is hier nu voor berispt.

De Beschermtafel is een overlegorgaan. De bedoeling is dat ouders uit heel Zuidoost-Brabant hier worden gehoord, voordat de leden (onder meer medewerkers van Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming) besluiten om de Raad voor de Kinderbescherming te vragen een onderzoek in te stellen. De voorzitter is een Eindhovense ambtenaar.

Volgens de regels moet in het ‘Verzoek tot Onderzoek’ (VTO) de inbreng van beide ouders terugkomen. Dit VTO vormt de basis voor eventuele latere besluiten als onder toezicht stelling of uithuisplaatsing van een kind.

Gemeente Eindhoven weigert aanbevelingen over te nemen

‘Ouders moeten er zeker van zijn dat ze worden gehoord bij dergelijke zware maatregelen. Dit is nu niet geborgd en kan grote consequenties hebben’, schrijft de Ombudscommissie aan de gemeente. Zij wil dat de gemeente voortaan ervoor zorgt dat ouders het VTO ‘voor gezien’ tekenen, zodat zeker is dat zij de inhoud kennen en zelf kunnen controleren of hun inbreng hierin is vastgelegd. De gemeente weigert deze aanbeveling over te nemen.

De Ombudscommissie adviseert de gemeente ook om het uiteindelijke VTO voortaan door de voorzitter van de Beschermtafel zelf door te laten sturen naar de Raad voor de Kinderbescherming. Nu komt een melding vaak binnen via Veilig Thuis en is het ook Veilig Thuis die het VTO na het overleg aan de Beschermtafel naar de Raad voor de Kinderbescherming doorstuurt.

Daarmee bestaat het risico dat eenzijdige of gekleurde informatie zonder correctie of aanvulling door wordt gesluisd naar de Raad voor de Kinderbescherming, vindt de Ombudscommissie.

De gemeente Eindhoven weigert ook dit advies over te nemen. Alarmerend, vindt de voorzitter van de Ombudscommissie, Martin de Kok. ,,We hebben aan de toeslagenaffaire gezien wat er kan gebeuren als de overheid niet luistert naar kritiek.”

Geen structurele fouten

De Raad voor de Kinderbescherming in Den Haag verwerpt de kritiek van de Ombudscommissie. ,,We kunnen de reactie van de gemeente op de aanbevelingen in zijn algemeenheid goed volgen”, zegt een woordvoerder.

De Raad noemt de kritiek op de Beschermtafel Zuidoost-Brabant misplaatst. ,,Beschermtafels zijn voor ons een belangrijk instrument om de dialoog tussen alle betrokkenen te faciliteren. Wij herkennen ons niet in de stelling dat er structurele fouten zitten in de regionale Beschermtafel Zuidoost-Brabant”, aldus de woordvoerder.

,,Er komen per jaar honderden zaken bij de Beschermtafel die met grote zorgvuldigheid en in gesprek met ouders en kinderen worden behandeld. Doorgaans tot tevredenheid van alle betrokkenen.”