Ombudscommissie ziet aantal klachten weer toenemen: ‘Is wel iets waar Eindhoven wat mee moet’

Engelse media complimen­teus over Cody Gakpo: ‘Hij laat opnieuw zien hoeveel vertrouwen hij heeft’

Jürgen Klopp was al lovend over Cody Gakpo, maar ook Engelse media waren vandaag complimenteus over de Nederlander. Maandagavond vertolkte hij een belangrijke rol bij de zege (0-3) van Liverpool bij Leicester City. Zodoende maken Gakpo en Virgil van Dijk nog altijd kans op Champions League-voetbal.