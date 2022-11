‘Omkleden deden we op het toilet van een café en we speelden op een knollenveld’

EINDHOVEN - Het is ruim 60 jaar geleden maar de vriendinnen van toen herkennen zichzelf en elkaar nog moeiteloos. Een foto genomen voorafgaand aan een promotiewedstrijd voor overgang naar de hoofdklasse, zo weet Wil Harlé te vertellen. De club was Hockey en Tennis Club Eindhoven (HTCE) en ze speelden op de Herdgang.

Eerst maar het slechte nieuws, de promotiewedstrijd in 1960 ging verloren. Het goede nieuws is dat het toch wel gezellig was, zo vertellen de dames.

Lappen voor een treinkaartje

Anna Werrelmann was destijds de keepster. Met een, vergeleken met deze tijd, loeizware uitrusting stond ze in de goal en omdat ze talent had, werd ze al snel opgepikt op voor het eerste te gaan spelen. ,,Sportief was dat natuurlijk leuk maar dat betekende wel ritjes naar alle uithoeken van het land. Mijn vader had geen zin om me naar Groningen te rijden maar gelukkig lapte de andere meisjes wat geld zodat ik toch de trein kon pakken. Soms kon ik ook meerijden met teamgenootjes die al een rijbewijs hadden. Die waren soms wel tien jaar ouder dan ik.”

Dat leeftijdsverschil merkte Werrelmann ook bij de feestjes. ,,Ik had een strenge vader dus moest om 12 uur thuis zijn. Als ik te laat was, mocht ik drie weken niet hockeyen. Zelfs als de voorzitter op de stoep stond, kon die mijn vader niet overhalen.”

Knollenveld

José Suurs herkende haar zus Toos op de foto. Zelf kwam ze een paar jaar later bij het elftal. ,,Een hele andere tijd dan nu. Bescherming was er voor de speelsters nog nauwelijks dus ik heb heel wat ballen op mijn lijf gehad. Nu liggen die velden er allemaal piekfijn bij maar toen speelden we op een knollenveld. De bal ging vaker door de lucht dan over de grond.”

Quote Het was allemaal nog niet zo goed georgani­seerd als tegenwoor­dig. Ik geloof dat we niet eens een echte coach hadden Marianne Dankers

Een hockey- en tennisclub dus. Volgens Marianne Dankers werd er in de zomer getennist en in de winter gehockeyd. ,,Het was allemaal nog niet zo goed georganiseerd als tegenwoordig. Ik geloof dat we niet eens een echte coach hadden. Met veel van de meiden heb ik nog heel lang gespeeld. Later deden we als veteranen mee aan de zogeheten huisvrouwentoernooien.”

Kleding op het biljart

Rikje van der Putten weet nog dat niet alle clubs in die tijd beschikten over kleedlokalen. ,,Dus dan moest je naar een nabij café om je daar op het toilet om te kleden. De kleren gooiden we dan op het biljart in de hoop dat het er na de wedstrijd nog lag. Ik heb nog tot mijn 50e gespeeld, toen ben ik overgestapt op golfen. Ik ben nu 85 en dat doe ik nog steeds.”

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via d.hoekstra@ed.nl.