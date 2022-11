Omstreden Eindhovense advocaat hoeft niet terug naar de cel, maar het moet nu wel afgelopen zijn

Oud-Veldho­venaar brengt stuk over drankorgel en rekenwon­der

EINDHOVEN - Wim Klein was een merkwaardig man, om het zachtjes uit te drukken. Variété-artiest, drankorgel, pederast. En als hoofdrekenwonder in dienst van een onderzoeksinstituut. Hij is nu onderwerp van een theatervoorstelling.

13 november