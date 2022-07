Omstreden parkeerbedrijf Eazzypark verliest topplek bij Eindhoven Airport, rechter keurt slimme zet van luchthaven goed

Jongeren spreken hun gevoelens uit tijdens festival ‘Fear Of Missing Out’ in Eindhoven

EINDHOVEN - Hoe stabiel sta je in het leven, wat mis je en wat gaat je helpen om op eigen benen te staan? Dat soort vragen worden de komende dagen gesteld tijdens jongerenfestival FOMO 040 (Fear Of Missing Out) op het Stationsplein in Eindhoven. Donderdag was de aftrap.

