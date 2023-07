Omwonenden zien komst padelbanen in Veldhoven met lede ogen tegemoet: geluidshinder door ‘gepok’

OEFENDUEL Pepi debuteert voor PSV en is in Linz meteen al trefzeker

PSV speelt zaterdagavond in Linz de tweede oefenwedstrijd van het seizoen, in het Oostenrijkse Linz. Spits Ricardo Pepi debuteert bij de Eindhovenaren en begon aan de aftrap in de spits, met naast hem Johan Bakayoko en Julian Kwaaitaal. De 18-jarige Kwaaitaal speelde al eerder mee in een oefenduel van PSV 1, maar moet zijn officiële debuut in het betaald voetbal nog maken.