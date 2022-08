Ondanks regeltjes en extra kosten, drie dagen kermis in Acht

,,Blij dat we weer mogen, maar ook blij als het straks is afgelopen”, zegt Nico van der Heijden lachend. Hij is de aansturende factor binnen de familie Van der Heijden. Zij organiseren sinds 2003 de kermis in Kerkdorp Acht, of zoals ze in het dorp zeggen ‘op Acht’.

,,Het is onbegrijpelijk hoe het dit jaar is gelopen, zo moeizaam. De vergunning is nog niet binnen, maar de gemeente Eindhoven heeft die wel toegezegd. We zitten twee weken voor de kermis.”

De vergunning is door Van der Heijden, zoals ieder jaar in juni, ruim op tijd aangevraagd. Vijf tot zes weken voor de datum komt de vergunning, normaal gesproken, binnen. Hij trekt aan de bel en vraagt waar zijn vergunning blijft en waarom het zo lang duurt. Reden: het is extra druk met aanvragen nu evenementen weer mogen na twee jaar corona. Van der Heijden: ,,Begrijpelijk! De gemeente laat weten dat er geen beren op de weg zijn, dus gaan we ervan uit dat het goed komt.”

Aansluiting van de toiletten

Totdat vorige week de telefoon gaat en Van der Heijden vragen krijgt over de aansluiting van de toiletten. ,,We mogen de afvoer niet meer aansluiten op de kolken. Het mag alleen nog via de putdeksels, maar die liggen midden in de weg op de Cor Gehrelslaan. Dat is geen optie, want dat is een doorgaande weg en daar rijden de bussen. Hoe lossen we dat op?”

Inmiddels is met de leverancier van de toiletwagens afgesproken dat er een wagen komt met een eigen opvangbak. Die bak wordt tussentijds geleegd. Het betekent wel extra kosten voor de organisatie.

Beveiliging

En of het nog niet genoeg is, komt er twee dagen later een belletje met de vraag: hoe het zit met de beveiliging? ,,Al zeventien jaar werken we met de zelfde mensen. Altijd goed gegaan. Nu moeten we een extern securitybedrijf inschakelen. Extra kosten ruim 2000 euro! ”

Van der Heijden vertelt dat de kermis ieder jaar geëvalueerd wordt met politie en gemeente. ,,Je bent met z’n allen bezig met veiligheid en overzichtelijkheid. We denken mee wat betreft regelgeving, maar die kosten die daar iedere keer uit voortvloeien, kunnen we die nog ophoesten?”

Feesttent moet kosten dekken

De opbrengst van de feesttent, waar drie avonden dj’s optreden, moet de kosten dekken. ,,De tent hebben we in eigen beheer. Vanwege de kosten hebben we de consumptieprijzen moeten verhogen naar 2,50 euro.”

,,Het gaat om een paar leuke dagen voor Acht. Dat was de insteek in 2003 toen we de eerste kermis hielden tijdens ‘700 jaar Acht’. Er komt veel bij kijken bij de organisatie. We hebben een grote familie en de nieuwe generatie staat klaar. Ook dit jaar is het enthousiasme groot, maar of we door gaan, zal onder andere liggen of we de kosten terug verdienen. Het ei is nog niet gelegd.”

De nostalgische kermis Acht, met onder meer botsauto’s, schiettent en draaimolens, is van vrijdag 2 tot en met zondag 4 september op het terrein aan de Merwedestraat. Open van 14.00 tot 24.00 uur. Zondag is familiedag met Mickey en Minnie Mouse. Deze dag sluit de kermis om 23.00 uur. Voor het volledige programma zie: acht.nl.