Onderzoek: bij rellen in Eindhoven was sprake van overmacht, ‘burgemeester Jorritsma moet wel op zijn woorden letten’

Analyse Inschat­tings­fou­ten, botte pech of ongekende agressie: waar ging het fout bij ontspoorde rellen in Eindhoven?

20 februari EINDHOVEN - Relschoppers beginnen op 24 januari in Eindhoven een kleine oorlog met de politie en slopen delen van het stadscentrum. Een onderzoek is ingelast, de politiek roert zich. Hoe kon het zo ongekend uit de hand lopen? Het ED was erbij, sprak met betrokkenen en experts en zocht naar antwoorden.