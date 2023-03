Onderzoek: ministerie kan veel meer doen om risico’s van vervoer gevaarlijke stoffen in Brabantse steden te verminderen

Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de provincie Zuid-Holland is uitgevoerd. Op de Brabantroute die onder meer Breda, Tilburg en Eindhoven loopt worden al jaren risicoplafonds overschreden.

Zuid-Holland heeft een uitgebreid juridisch onderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden binnen de huidige internationale wetgeving. Daaruit blijkt dat niets routeren in de weg staat. Routeren betekent dat voor vervoer van gevaarlijke stoffen veiligere routes wordt gekozen.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen zei eerder dat vervoerders zelf de route mogen kiezen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. ,,Dat recht volgt uit internationale regelgeving.” Het recente onderzoek toont aan dat de huidige wetgeving wel mogelijkheden biedt om een beperking in te stellen op routes met hogere risico’s.

Bouwen in de spoorzones

De provincie Zuid-Holland liet het onderzoek uitvoeren omdat het 235.000 woningen bij gaat bouwen, waarvan een deel langs het spoor komt te staan. Ook in Brabant komen er flink wat huizen in de spoorzones bij , waardoor de impact van een ongeluk met een goederentrein toeneemt.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor zal de komende jaren naar verwachting toenemen. Dat komt onder meer doordat vanwege de energietransitie er een grotere behoefte zal zijn aan waterstof, ammoniak en LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carriers). Als dit soort stoffen per spoor worden vervoerd, beperkt dit de ontwikkelmogelijkheden in spoorzones en gelden er strengere bouweisen.