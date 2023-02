Onderzoek naar miljoenenfraude Notarishuys; hoe heeft toezicht 14 jaar kunnen falen?

ANALYSE Vijf conclusies over PSV na het debacle in Sevilla: Onbetrouw­baar, wisselval­lig en te weinig kwaliteit

PSV werd donderdagavond in Sevilla in tien minuten compleet weggespeeld en oogt nu kansloos voor een plek bij de laatste zestien van het toernooi om de Europa League. Trainer Ruud van Nistelrooij vond de 3-0 nederlaag na afloop dramatisch, maar benoemde ook dat PSV in de eerste helft in zijn ogen erg goed speelde. Ook na de 3-0 zag hij een ploeg die nog op jacht ging naar een betere uitgangspositie.